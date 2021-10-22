«Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ

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Столичное «Динамо» с крупным счётом обыграло подмосковные «Химки» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
«Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ
  • © fcdm.ru

Игра, которая прошла на поле стадиона имени Льва Яшина в Москве, завершилась со счётом 4:1 в пользу бело-голубых.

В составе «Динамо» дубль оформил Вячеслав Грулёв (26-я и 60-я минуты). Мячи также забили Никола Моро (12-я минута) и Константин Тюкавин (52-я). У «Химок» отличился Кемаль Адеми (90-я минута).

«Динамо» набрало 23 очка и догнало лидирующий в чемпионате «Зенит». «Химки» (11 очков) занимают 13-е место.

Ранее сообщалось, что Малком и Клаудиньо могут пропустить матч со «Спартаком».

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