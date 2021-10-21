Мостовой раскритиковал Рассказова после поражения «Спартака» от «Лестера»

Бывший футболист московского «Спартака» Руй Витория подверг критике защитника команды Николая Рассказова за игру с английским «Лестером» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

«Рассказов, ёлки-палки, какой кошмар! Он будто впервые в жизни на поле вышел, беда просто! Пропускают такие мячи, Рассказов даже не видит ничего… Интеллекта футбольного вообще нет, такое ощущение. Привёз два мяча!» — цитирует Мостового Eurostavka.

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее Витория заявил, что не согласен, что «Спартак» в ЛЕ выглядит интереснее, чем в РПЛ.