Витория не согласен, что «Спартак» в ЛЕ выглядит интереснее, чем в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы заявил, что не считает, что его команда играет в еврокубках интереснее, чем в Российской премьер-лиге.

«Абсолютно не согласен. С «Динамо» мы показали и характер, и концентрацию. Это была игра хорошего качества в нашем исполнении. Да, мы здорово показали себя во всех матчах Лиги Европы, но и в чемпионате мы выглядим хорошо. Имеет значение и собранность, и командный дух, и характер. Но я не думаю, что есть большая разница между нашими играми в чемпионате и в Лиге Европы», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее тренер Массимо Каррера выразил мнение, что у «Спартака» всё ещё есть шанс на выход в плей-офф Лиги Европы.