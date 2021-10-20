Жамнов заявил, что Малкин сможет восстановиться к ОИ в Пекине

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о возможном участии форварда Евгения Малкина в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Разговаривал ли я с Евгением Малкиным? Разговаривал. Восстановиться к Олимпиаде он сможет. Самое главное, чтобы всё шло постепенно, шаг за шагом, не было каких-то ускорений, желания выйти на лёд побыстрее. Травма у него была серьёзная, но я думаю, что в декабре он будет играть и мы будем смотреть», — цитирует слова Жамнова ТАСС.

18 октября Евгений Малкин впервые вернулся к тренировкам на льду после операции на правом колене. Он был помещён в долгосрочный список травмированных. Это означает, что хоккеист в обязательном порядке должен пропустить первые 10 матчей команды на старте сезона.

Ранее Жамнов высказался об игровом времени в сборной России.