Жамнов заявил, что Малкин сможет восстановиться к ОИ в Пекине

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о возможном участии форварда Евгения Малкина в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Жамнов заявил, что Малкин сможет восстановиться к ОИ в Пекине
  • AP

«Разговаривал ли я с Евгением Малкиным? Разговаривал. Восстановиться к Олимпиаде он сможет. Самое главное, чтобы всё шло постепенно, шаг за шагом, не было каких-то ускорений, желания выйти на лёд побыстрее. Травма у него была серьёзная, но я думаю, что в декабре он будет играть и мы будем смотреть», — цитирует слова Жамнова ТАСС.

18 октября Евгений Малкин впервые вернулся к тренировкам на льду после операции на правом колене. Он был помещён в долгосрочный список травмированных. Это означает, что хоккеист в обязательном порядке должен пропустить первые 10 матчей команды на старте сезона. 

Ранее Жамнов высказался об игровом времени в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить