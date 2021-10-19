Жамнов: если все начинают говорить об игровом времени, команды не будет

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о важности дисциплины в команде во время Олимпийских игр в Пекине.

«Я хотел до них донести, что играть в клубе и в сборной — это разные вещи. Чтобы не было обиды, у одного столько игрового времени, а у меня — столько. Здесь совсем другие задачи решаются, нужно потерпеть и поработать на общий командный успех. По-разному всё может складываться: ты можешь стать лучшим бомбардиром на Играх, а можешь ни одной шайбы не забросить, но забьёшь в решающий момент, и этот гол станет самым важным в твоей жизни. Если же все начинают говорить об игровом времени, то команды не будет. Для этого я лечу в Америку, чтобы донести это для каждого. У нас команда, и от каждого будет зависеть результат. За пять минут можно решить исход матча — спасти команду или забросить решающую шайбу. Это как на подводной лодке — с неё не спрыгнешь, она плывет на боевое задание. Или мы побеждаем, или погибаем вместе», — цитирует слова Жамнова ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что ФХР не согласовала назначение Ковальчука генменеджером сборной России.