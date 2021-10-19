Источник: ФХР не согласовала назначение Ковальчука генменеджером сборной России

Руководство Федерации хоккея России (ФХР) не согласовало назначение Ильи Ковальчука на должность генерального менеджера национальной сборной.

«Руководство ФХР не согласовало назначение Ковальчука генеральным менеджером. Жамнов может выбрать своих помощников, но назначать на должность генерального менеджера он не имеет права — это может делать только федерация», — сообщает «РБК-Спорт».

Напомним, что Алексей Жамнов на пресс-конференции заявил, что Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России. Теперь должность хоккеиста — менеджер по работе с игроками Национальной хоккейной лиги.

Ранее пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала состав тренерского штаба национальной команды на Олимпийские игры 2022 года.