Источник: ФХР не согласовала назначение Ковальчука генменеджером сборной России
- РИА Новости
«Руководство ФХР не согласовало назначение Ковальчука генеральным менеджером. Жамнов может выбрать своих помощников, но назначать на должность генерального менеджера он не имеет права — это может делать только федерация», — сообщает «РБК-Спорт».
Напомним, что Алексей Жамнов на пресс-конференции заявил, что Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России. Теперь должность хоккеиста — менеджер по работе с игроками Национальной хоккейной лиги.
Ранее пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала состав тренерского штаба национальной команды на Олимпийские игры 2022 года.