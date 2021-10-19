Источник: ФХР не согласовала назначение Ковальчука генменеджером сборной России

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Руководство Федерации хоккея России (ФХР) не согласовало назначение Ильи Ковальчука на должность генерального менеджера национальной сборной.
Источник: ФХР не согласовала назначение Ковальчука генменеджером сборной России
  • РИА Новости

«Руководство ФХР не согласовало назначение Ковальчука генеральным менеджером. Жамнов может выбрать своих помощников, но назначать на должность генерального менеджера он не имеет права — это может делать только федерация», — сообщает «РБК-Спорт».

Напомним, что Алексей Жамнов на пресс-конференции заявил, что Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России. Теперь должность хоккеиста — менеджер по работе с игроками Национальной хоккейной лиги.

Ранее пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала состав тренерского штаба национальной команды на Олимпийские игры 2022 года.

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