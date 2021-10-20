Иверсен не поверил, что Александр Большунов перенёс операцию на челюсти

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен отказался верить тому, что лидер сборной России Александр Большунов перенёс операцию на челюсти.

«Меня меньше всего беспокоит, что пишут о нём в газетах. Доверять этому можно даже меньше, чем тому, что пишут в «Смотри и слушай». Никто из нас не читает там о таких случаях», — цитирует Иверсена Nettavisen.

Напомним, что Большунов в октябре перенёс операцию на челюсти из-за запущенной проблемы с кистой. Восстановление лыжника займёт до двух недель.

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