Лыжница Ступак рассказала, как изменилась её жизнь после рождения сына

Российская лыжница Юлия Ступак, двукратная бронзовая медалистка Игр-2018, рассказала, как изменилась её жизнь после рождения сына Арсения.

«Мы недавно разговаривали на эту тему с подругами, которые тоже недавно стали мамочками, и я сказала: «Вроде бы мы внешне такие же, а на самом деле совсем другие люди». Рождение ребёнка, конечно же, всё меняет. В физическом плане я стала выносливее. Беременность — это вообще история про выносливость. Сложно физически, сложно морально», — рассказала Ступак в интервью RT.

По её словам, до дня рождения ребёнка она постоянно думала о том, чтобы поскорее вернуться к гонкам и начать тренироваться. Однако после того, как родился сын, все мысли о спорте на время были отброшены

«Была только мысль, что я ничего не умею, ничего не знаю, что я, наверное, плохая мать... Наверное, все женщины так или иначе через это состояние проходят. По крайней мере, у всех моих подруг такие мысли были. Поэтому я и заставила себя отбросить все мысли и сконцентрироваться на ребёнке. Я в полной мере успела почувствовать, что не так просто, оказывается, не спать ночами, наступать себе на горло в очень многих моментах. Даже сейчас, когда я нахожусь далеко от семьи, порой ставлю интересы своего ребёнка выше собственных, очень сильно чувствую свою ответственность перед ним», — призналась спортсменка.

Она подчеркнула, что даже на расстоянии всегда пытается общаться с сыном.

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