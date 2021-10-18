В районе стадиона «Урала» обнаружено превышение концентрации вредных веществ

Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко сообщила, что в нескольких районах Екатеринбурга обнаружено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Шепоренко заявила ТАСС, что смог в Екатеринбурге прогнозируется до конца октября.

Напомним, что 17 октября в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» состоялся матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным «Уралом» и московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Следующий домашний матч команда проведёт 7 ноября с «Зенитом».

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