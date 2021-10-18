В районе стадиона «Урала» обнаружено превышение концентрации вредных веществ
- @FCURAL
Шепоренко заявила ТАСС, что смог в Екатеринбурге прогнозируется до конца октября.
Напомним, что 17 октября в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» состоялся матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным «Уралом» и московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Следующий домашний матч команда проведёт 7 ноября с «Зенитом».
Ранее Сергей Расулов рассказал, как на трансфер Александра Кокорина в клуб повлиял Самуэль Это’О.