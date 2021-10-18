Экс-пресс-атташе «Анжи»: Кокорину нравилась хулиганская и дагестанская тематика

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Бывший пресс-атташе махачкалинского «Анжи» Сергей Расулов рассказал, как на трансфер Александра Кокорина в клуб повлиял Самуэль Это’О.
Экс-пресс-атташе «Анжи»: Кокорину нравилась хулиганская и дагестанская тематика
  • © Massimo Paolone/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«В личном общении Саша был простым парнем. Понтов тогда не было. Кокоре нравилась хулиганская и дагестанская тематика, постоянно спрашивал всякие словечки, постоянно повторял: «Салам, салам». Знал все дагестанские приколы», — цитирует Расулова «Чемпионат».

Он также рассказал, что Кокорин успел выйти на поле два раза во время тренировок, а потом всё закончилось.

«Трансфер Саши — креатура Это’О. Мы играли против «Динамо», где Кокора вышел и нормально так повозил. Сэм говорил, что это самый талантливый русский футболист. Точно знаю, что Это’О с Сулейманом по Саше говорил, убеждал, что Кокору надо брать, что это топ, что он должен быть у нас», — добавил Расулов.

Он также отметил, что у Это’О было особое отношение к Александру Кокорину и Фёдору Смолову.

Напомним, что Кокорин выступал за «Анжи» в 2013 году, но ни разу не сыграл за клуб в официальном матче.

Ранее экс-пресс-атташе «Анжи» заявил, что Хабиб был близок к приводу арабских инвесторов в клуб.

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