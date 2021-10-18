Экс пресс-атташе «Анжи»: Хабиб почти спас клуб, был близок к приводу арабских инвесторов

Бывший пресс-атташе махачкалинского «Анжи» Сергей Расулов рассказал о своём отношении к бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Я точно знаю, что Хабиб был очень близок к тому, чтобы спасти «Анжи». Он практически нашёл решение вопроса пару лет назад. Нурмагомедов почти привёл в клуб арабских инвесторов. Из-за определённых причин в последний момент всё сорвалось. Эти причины от него не зависели», — цитирует Расулова «Чемпионат».

Он также добавил, что затем Хабиб забросил это дело из-за бессмысленности. Расулов рассказал, что теперь Нурмагомедов поддерживает махачкалинский «Легион».

«Нурмагомедов — классный чувак, у него отличное чувство юмора, он хорошо общается, максимально простой. Понимает, что образование — это важно, что надо не только драками заниматься», — сказал Расулов.

Но при этом он добавил, что осуждает некоторые высказывания Нурмагомедова в социальных сетях. Он считает, что бойцу нужен профессионал, который бы фильтровал его соцсети.

Ранее брат Исмаилова заявил, что Магомед готов провести третий бой с Минеевым.