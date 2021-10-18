Брат Исмаилова заявил, что Магомед готов провести третий бой с Минеевым

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, рассказал о готовности своего брата провести третий бой с Владимиром Минеевым.

«Ближайший бой он собирается проводить только с Владимиром Минеевым. Он хотел завершить карьеру. Говорит: «Я завершаю — всё, Рамазан». Но я пришёл, рассказал о пресс-конференции. И Магомед сказал: «Я тоже не против», — цитирует Рамазана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул чемпиона FNG в среднем весе. Магомед после нокаута несколько минут находился без сознания.

Для Исмаилова это поражение стало третьим в карьере при 17 победах и одной ничьей.

Ранее брат Исмаилова заявил, что у него есть вопросы к людям, занимавшимся функциональной подготовкой Магомеда.