Брат Исмаилова заявил, что Магомед готов провести третий бой с Минеевым
- РИА Новости
«Ближайший бой он собирается проводить только с Владимиром Минеевым. Он хотел завершить карьеру. Говорит: «Я завершаю — всё, Рамазан». Но я пришёл, рассказал о пресс-конференции. И Магомед сказал: «Я тоже не против», — цитирует Рамазана «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул чемпиона FNG в среднем весе. Магомед после нокаута несколько минут находился без сознания.
Для Исмаилова это поражение стало третьим в карьере при 17 победах и одной ничьей.
Ранее брат Исмаилова заявил, что у него есть вопросы к людям, занимавшимся функциональной подготовкой Магомеда.