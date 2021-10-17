Брат Исмаилова: есть вопросы к людям, занимавшимся функциональной подготовкой Магомеда

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, признался, что у него есть вопросы к людям, которые занимались функциональной подготовкой его подопечного перед боем с Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

«Будет проведена работа, сдадим анализы, получим ответы, после этого будет понимание того, что произошло в бою», — сказал Рамазан на видео в Instagram.

При этом он полностью остался доволен выступлением 35-летнего спортсмена в плане техники и тактики боя.

«Функционально — есть вопросы к людям, которые этим занимались. Почему в третьем раунде наступило кислородное голодание, хотя после второго раунда Магомед сказал, что чувствует себя великолепно?» — добавил Исмаилов-старший.

При этом специалист подчеркнул, что его брат не получил никаких травм.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул чемпиона FNG в среднем весе. Магомед после нокаута несколько минут находился без сознания.

Для Исмаилова это поражение стало третьим в карьере при 17 победах и одной ничьей.

Ранее Исмаилов поблагодарил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за поддержку после поражения от Минеева.