Исмаилов поблагодарил Нурмагомедова за поддержку после поражения от Минеева

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поблагодарил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за поддержку после поражения от Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.
Исмаилов поблагодарил Нурмагомедова за поддержку после поражения от Минеева
  • © AMC FIGHT NIGHTS

«Амин Аллах. БаракаЛлах за поддержку, брат. Переживаешь ты по-особенному, потому что ты — особенный. Рад был тебя видеть!» — написал Исмаилов в комментариях к посту Хабиба в Instagram

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул чемпиона FNG в среднем весе. Магомед после нокаута несколько минут находился без сознания.

Для Исмаилова это поражение стало третьим в карьере при 17 победах и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поддержал Исмаилова после поражения от Минеева.

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