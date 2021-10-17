Исмаилов поблагодарил Нурмагомедова за поддержку после поражения от Минеева
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«Амин Аллах. БаракаЛлах за поддержку, брат. Переживаешь ты по-особенному, потому что ты — особенный. Рад был тебя видеть!» — написал Исмаилов в комментариях к посту Хабиба в Instagram.
Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул чемпиона FNG в среднем весе. Магомед после нокаута несколько минут находился без сознания.
Для Исмаилова это поражение стало третьим в карьере при 17 победах и одной ничьей.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поддержал Исмаилова после поражения от Минеева.