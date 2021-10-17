Нурмагомедов поддержал Исмаилова после поражения от Минеева
- РИА Новости
«Будьте оптимистами и всегда верьте, что будущее лучше, чем настоящее», — написал Нурмагомедов в Instagram.
Он отметил, что всегда переживает за 35-летнего спортсмена и задаётся вопросом, почему они не тренировались вместе раньше.
«Болел за тебя сильно, брат, и переживал, пусть Всевышний поможет тебе, поправляйся и не болей», — заключил Нурмагомедов.
Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде, после чего Магомед несколько минут находился без сознания.
Для Исмаилова это поражение стало третьим в карьере при 17 победах и одной ничьей.
Ранее сообщалось, что Исмаилов не собирается завершать карьеру после поражения от Минеева.