Тренер Исмаилова допускает, что Магомед мог потерять сознание из-за неудачной сгонки веса

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Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, поделился мнением, по какой причине его подопечный мог оказаться без сознания после нокаута от Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.
Тренер Исмаилова допускает, что Магомед мог потерять сознание из-за неудачной сгонки веса
  • © AMC Fight Nights Global

«Надо посмотреть, кто отвечал за весогонку. Думаю, что могли быть из-за неё проблемы со здоровьем. Второй вопрос — акклиматизация», — цитирует Исмаилова-старшего ТАСС.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул чемпиона FNG в среднем весе. Магомед после нокаута несколько минут находился без сознания.

Для Исмаилова это поражение стало третьим в карьере при 17 победах и одной ничьей.

Ранее брат Исмаилова заявил, что у него есть вопросы к людям, которые занимались функциональной подготовкой Магомеда.

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