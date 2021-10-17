Тренер Исмаилова допускает, что Магомед мог потерять сознание из-за неудачной сгонки веса
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«Надо посмотреть, кто отвечал за весогонку. Думаю, что могли быть из-за неё проблемы со здоровьем. Второй вопрос — акклиматизация», — цитирует Исмаилова-старшего ТАСС.
Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул чемпиона FNG в среднем весе. Магомед после нокаута несколько минут находился без сознания.
Для Исмаилова это поражение стало третьим в карьере при 17 победах и одной ничьей.
Ранее брат Исмаилова заявил, что у него есть вопросы к людям, которые занимались функциональной подготовкой Магомеда.