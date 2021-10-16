Кузяев на сыграет со «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек

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Полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга и сборной России Далер Кузяев пропустит матч 12-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек.
Кузяев на сыграет со «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек
  • Reuters

28-летний футболист получил предупреждение в игре 11-го тура в Туле с «Арсеналом». После девяти игр в РПЛ на счету Кузяева четыре жёлтые карточки.

Команда Руя Витории сыграет на выезде с «Зенитом» 24 октября. 

«Спартак» (16 очков) идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (23).

Ранее экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что форвард «Зенита» Сердар Азмун, который был удалён в игре с «Сочи», сможет принять участие в матче со «Спартаком».

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