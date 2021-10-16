Кавазашвили резко высказался о возможной натурализации Клаудиньо для сборной России

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Бывший голкипер сборной СССР и член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили прокомментировал слова бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо о готовности играть за сборную России.
Кавазашвили резко высказался о возможной натурализации Клаудиньо для сборной России
  • Reuters

«Мало ли, чего он хочет. Мы только можем допускать до сборной граждан России. Какое может быть другое мнение? Даже муссировать нельзя этот вопрос. Чего ему там делать? Чтобы сборную сняли с чемпионата мира? Только это», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел семь матчей за сине-бело-голубых, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

На счету Клаудиньо шесть матчей за олимпийскую сборную Бразилии и два за команду до 23 лет. Полузащитник в августе 2021 года впервые был вызван в основную сборную страны, однако пока не провёл ни одного матча за национальную команду Бразилии.

Ранее агент Клаудиньо высказался о возможной натурализации своего клиента.

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