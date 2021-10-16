Оверчук заявил о возможности сотрудничества России и США по климату

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Российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что борьба с изменением климата может стать темой сотрудничества России и Соединённых Штатов.

«Эта угроза (изменения климата. — RT) действительно может послужить объединению совместных усилий всех стран, в том числе России и США», — приводит РИА Новости слова Оверчук.

Сербский вице-премьер отметил, что все страны должны противостоять потеплению климата.

«Мы договорились, что будем развивать контакты уже на уровне министерств по этой теме», — рассказал он, упомянув о старте проработки данного вопроса ведомствами обоих государств.

Ранее Оверчук прокомментировал нынешнее состояние отношений России и США.

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