Оверчук заявил о возможности сотрудничества России и США по климату

Российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что борьба с изменением климата может стать темой сотрудничества России и Соединённых Штатов.

«Эта угроза (изменения климата. — RT) действительно может послужить объединению совместных усилий всех стран, в том числе России и США», — приводит РИА Новости слова Оверчук.

Сербский вице-премьер отметил, что все страны должны противостоять потеплению климата.

«Мы договорились, что будем развивать контакты уже на уровне министерств по этой теме», — рассказал он, упомянув о старте проработки данного вопроса ведомствами обоих государств.

Ранее Оверчук прокомментировал нынешнее состояние отношений России и США.