Российский вице-премьер высказался об отношениях России и США

Российский вице-премьер Алексей Оверчук прокомментировал нынешнее состояние отношений России и США.

По его словам, ни Россия, ни Соединённые Штаты не удовлетворены текущим уровнем двухсторонних отношений.

«Конечно же, ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений. В принципе, на всех встречах красной нитью проходило, что отношения должны быть лучше», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встреч с представителями американского бизнеса и властей.

Ранее Оверчук назвал отличной свою встречу в Госдепартаменте, где его приняла первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.