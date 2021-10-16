Российский вице-премьер высказался об отношениях России и США

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Российский вице-премьер Алексей Оверчук прокомментировал нынешнее состояние отношений России и США.
Российский вице-премьер высказался об отношениях России и США
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

По его словам, ни Россия, ни Соединённые Штаты не удовлетворены текущим уровнем двухсторонних отношений. 

«Конечно же, ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений. В принципе, на всех встречах красной нитью проходило, что отношения должны быть лучше», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встреч с представителями американского бизнеса и властей.

Ранее Оверчук назвал отличной свою встречу в Госдепартаменте, где его приняла первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

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