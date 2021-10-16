Ковтун назвал футболиста, отсутствие которого станет для «Спартака» ударом

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Юрий Ковтун назвал травму Наиля Умярова в преддверии дерби с «Динамо» серьёзным ударом для красно-белых.

«Наиль действительно приобрёл уверенность в себе и стал играть очень полезно. Все мы понимали: Умярову пора повзрослеть и возмужать, и этот процесс наконец пошёл. Его отсутствие — серьёзный удар по команде, тем более он почти все матчи провёл с первых минут. Очень сложно предположить, кто заменит опорника... Умяров здорово закрывает позицию «волнореза» и тормозит атаки соперника. Во многом его отсутствие может стать определяющим», — заявил тренер в интервью RТ.

Ранее Ковтун высказался о нежелании Ларссона играть за «Спартак».