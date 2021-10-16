Ковтун о нежелании Ларссона играть за «Спартак»: раз находится в команде, должен выполнять свои обязанности

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Юрий Ковтун высказался о нежелании Джордана Ларссона играть за красно-белых.

«Как говорится, дыма без огня не бывает. Если такие слухи возникли, основания есть. Но раз он находится в команде, значит, должен выполнять свои обязанности на 100%. Шведу сейчас не стоит заглядывать в будущее. Понятно, что мы можем судить лишь со стороны. Только индивидуальная беседа с Ларссоном способна пролить свет на происходящее. Возможно, например, человек получил выгодное предложение», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Ковтун оценил игру Максимилиано Кофрие за «Спартак».