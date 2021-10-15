Габдуллин: Минакову нужно заниматься общественной и социальной деятельностью

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Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказался о бывшем чемпионе Bellator в тяжёлой весовой категории, российском бойце смешанных единоборств Виталии Минакове.
Габдуллин: Минакову нужно заниматься общественной и социальной деятельностью
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«На мой взгляд, Минакову нужно заниматься общественной и социальной деятельностью. У него это очень хорошо получается. Он уникальный спортсмен, добившийся колоссальных успехов как в любителях, так и профессионалах. Но я вижу, какими темпами идёт его становление как личности, как функционера. У Виталия есть все задатки и качества, чтобы проявить себя на этом поприще. Нашей стране нужны лидеры общественного мнения, ориентиры», — сказал Габдуллин в интервью RT.

Он также считает, что после московского турнира Bellator Минакову нужно уходить.

«Если серьёзно, то желаю Минакову победы на московском турнире Bellator. Хочу, чтобы он вновь взял верх, поднял над головой флаг России. Но после этого надо уходить. Советую ему как другу, боевому товарищу», — добавил Габдуллин.

Ранее Радмир Габдуллин прокомментировал поединок между Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым.

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