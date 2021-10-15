Махачев рассказал о предложении о договорном бое

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев вспомнил, как однажды ему предлагали добыть победу нечестным путём.

«Это любительский турнир был. Это было ещё не ММА, а профессиональное боевое самбо. Мы в Ингушетии выступали с командой, в первом же бою я получил травму — разрыв связок локтевого сустава. Мне руку привязали, чтобы я её не разгибал, и поставили какой-то компресс. Приехал на турнир обратно, а меня вызывают. Только зашёл в зал, а меня сразу вызвали. Я должен был драться с парнем из Чечни. Тоже профессиональный боец, Саид Хамзат зовут. Кто-то сказал, что у меня травма и чтобы меня сняли. А тренер сказал мне снимать повязку и готовиться к бою. Сказал «иди локтем бей», «иди плечом бей». Саид подошёл ко6 мне и говорит: «Я вижу, что тебя тренер заставляет, давай я тебе отдам бой». Я говорю: «Как ты мне отдашь, если я выиграю, ещё столько боёв у меня будет. Подерёмся и посмотрим». С ним был спорный поединок. Я его повалил, вышел на болевой, а потом он меня также перевёл и внизу контролировал. За то, что я вышел на болевой и контролировал его, мне отдали победу», — рассказал Махачев «Чемпионату».

Ранее Махачев сделал прогноз относительно боя Яна с Сэндхагеном.