Агент Дивеева рассказал о состоянии футболиста после повреждения в матче со Словенией

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Агент защитника сборной России и московского ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о восстановлении футболиста после травмы.
Агент Дивеева рассказал о состоянии футболиста после повреждения в матче со Словенией
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«Самочувствие у Игоря нормальное, но играть не может. Он тренируется индивидуально, делает всё, что позволяют доктора. По срокам восстановления непонятно, всё будет зависеть от динамики восстановления», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дивеев получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Словенией и Россией (1:2). Защитник стал автором гола в этой встрече.

Ранее сообщалось, что у Дивеева диагностировано повреждение одной из мышц таза.

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