У Дивеева диагностировано повреждение одной из мышц таза

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

«В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней», — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, что Дивеев получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Словений и Россией (1:2). Защитник стал автором гола в этой встрече.

Ранее в полиции Словении сообщили детали нападения на российских болельщиков.