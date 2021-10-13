У Дивеева диагностировано повреждение одной из мышц таза
- AP
«В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней», — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.
Напомним, что Дивеев получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Словений и Россией (1:2). Защитник стал автором гола в этой встрече.
Ранее в полиции Словении сообщили детали нападения на российских болельщиков.