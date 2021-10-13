В полиции Словении сообщили детали нападения на российских болельщиков

В полиции Марибора (Словения) сообщили детали избиения российских болельщиков после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Словенией и Россией (1:2).

«После матча три иностранных болельщика направились от стадиона «Людски врт» к съёмной квартире в центре города. Возле стадиона к ним подбежал неизвестный мужчина, повалил на землю одного из фанатов, ударил его ногой и сбежал», — цитирует представителя пресс-службы полиции Марибора «РБК-Спорт».

Также отмечено, что нападение было единичным случаем. Это не противостояние фанатов команд.

«Гражданин России не захотел привлекать к ответственности злоумышленника, поэтому полиция расследует инцидент как правонарушение», — добавил представитель пресс-службы.

Полиция пока не нашла нападавшего, расследование продолжается.

Напомним, что после отборочного матча ЧМ-2022 Словения — Россия (1:2) неизвестные напали на российских болельщиков. У одного из соотечественников были диагностированы серьёзные повреждения с переломами, из-за чего он попал в больницу.

Ранее РФС отреагировал на избиение российских болельщиков в Словении.