РФС отреагировал на избиение российских болельщиков в Словении

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Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением об инциденте, который произошел с одним из болельщиков после окончания матча за пределами стадиона «Людски врт».
РФС отреагировал на избиение российских болельщиков в Словении
  • РИА Новости

«РФС находится в контакте с российским посольством в Словении, уже запросившим у местных правоохранительных органов дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили лёгкий характер, а обращений в посольство от него не поступало», — гласит сообщение РФС.

После отборочного матча ЧМ-2022 Словения — Россия (1:2) местные болельщики напали на россиян. У одного из соотечественников были диагностированы серьёзные повреждения с переломами, из-за чего он попал в больницу.

Ранее сообщалось, что на болельщика сборной России было совершено нападение после матча в Мариборе.

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