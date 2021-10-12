Источник: на болельщика сборной России было совершено нападение после матча в Мариборе
- РИА Новости
Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Угодник». По информации источника, у одного из российских болельщиков выявлены серьёзные повреждения, а также переломы. Пострадавший был доставлен в Медицинский центр Мариборского университета.
Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы Н, опережая команду Хорватии на два очка. Словенцы потеряли шансы на попадание на чемпионат мира — 2022.
Ранее Боярский высказался о матче России со Словенией.