Источник: на болельщика сборной России было совершено нападение после матча в Мариборе

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После отборочного матча чемпионата мира — 2022 Словения — Россия (1:2) местные болельщики напали на россиян, в результате инцидента есть пострадавший.
Источник: на болельщика сборной России было совершено нападение после матча в Мариборе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Угодник». По информации источника, у одного из российских болельщиков выявлены серьёзные повреждения, а также переломы. Пострадавший был доставлен в Медицинский центр Мариборского университета.

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы Н, опережая команду Хорватии на два очка. Словенцы потеряли шансы на попадание на чемпионат мира — 2022.

Ранее Боярский высказался о матче России со Словенией.

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