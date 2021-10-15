«Зенит» стал обладателем премии Football Content Awards

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Санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем награды в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии» на церемонии Football Content Awards.
«Зенит» стал обладателем премии Football Content Awards
  • РИА Новости

В борьбе за данный приз клуб из Санкт-Петербурга опередил «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак», а также других конкурентов.

Награда Football Content Awards вручается лучшим клубам в области создания футбольного контента в 16 номинациях, среди которых — за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и прочее.

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, «Зенит» стал первым российским клубом, получившим данную премию.

Ранее Малафеев признался, что ему неинтересна тренерская работа.

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