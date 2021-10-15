«Зенит» стал обладателем премии Football Content Awards
- РИА Новости
В борьбе за данный приз клуб из Санкт-Петербурга опередил «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак», а также других конкурентов.
Награда Football Content Awards вручается лучшим клубам в области создания футбольного контента в 16 номинациях, среди которых — за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и прочее.
Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, «Зенит» стал первым российским клубом, получившим данную премию.
Ранее Малафеев признался, что ему неинтересна тренерская работа.