Малафеев признался, что ему неинтересна тренерская работа

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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев ответил на вопрос о возможной тренерской карьере.
Малафеев признался, что ему неинтересна тренерская работа
  • РИА Новости

«Очень много вопросов о тренерской карьере. Я не хочу быть тренером совершенно. Не лежит моя душа к этой работе. Безусловно, я рад тренировать и передавать свой опыт сыну, который пошёл по моим вратарским стопам, но это мой максимум», — написал в Instagram Малафеев.

Бывший голкипер всю свою карьеру провёл в «Зените», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Ранее Малафеев высказался о решении Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

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