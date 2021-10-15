Глеб — о назначении Гисдоля на пост тренера «Локомотива»: очень требовательный специалист

Бывший игрок немецкого «Штутгарта» белорус Александр Глеб прокомментировал назначение на пост главного тренера московского «Локомотива» Маркуса Гисдоля из Германии.

«Это очень требовательный тренер. У него есть большое желание передать свой опыт, чтобы ребята даже в самых стрессовых ситуациях действовали на поле очень спокойно. Думаю, скоро ребята будут хорошо понимать его требования и установки на матчи», — цитирует Глеба «Матч ТВ».

40-летний Глеб выступал также за «Барселону», лондонский «Арсенал» и самарские «Крылья Советов».

Напомним, что Гисдоль сменил на посту главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Немецкий специалист работал наставником «Хоффенхайма», «Гамбурга» и «Кёльна».

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 17 очками расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о новом наставнике столичного «Локомотива» Маркусе Гисдоле.