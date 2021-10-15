Глеб — о назначении Гисдоля на пост тренера «Локомотива»: очень требовательный специалист

Короткая ссылка
Бывший игрок немецкого «Штутгарта» белорус Александр Глеб прокомментировал назначение на пост главного тренера московского «Локомотива» Маркуса Гисдоля из Германии.
Глеб — о назначении Гисдоля на пост тренера «Локомотива»: очень требовательный специалист

«Это очень требовательный тренер. У него есть большое желание передать свой опыт, чтобы ребята даже в самых стрессовых ситуациях действовали на поле очень спокойно. Думаю, скоро ребята будут хорошо понимать его требования и установки на матчи», — цитирует Глеба «Матч ТВ».

40-летний Глеб выступал также за «Барселону», лондонский «Арсенал» и самарские «Крылья Советов».

Напомним, что Гисдоль сменил на посту главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Немецкий специалист работал наставником «Хоффенхайма», «Гамбурга» и «Кёльна».

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 17 очками расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о новом наставнике столичного «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить