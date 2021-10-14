Кавазашвили обратился в комитет по этике по поводу отказа Дзюбы от вызова в сборную России

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий Артём Дзюба должен вернуться в сборную России.
Кавазашвили обратился в комитет по этике по поводу отказа Дзюбы от вызова в сборную России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нужен ли Дзюба сборной в ноябрьских матчах? Необходим! Срочно! Я поставил вопрос и написал официальное письмо председателю комитета РФС по этике Семёну Андрееву: «Почему мы в комитете РФС по этике не разбираем отказ Дзюбы?» Это нарушение этики, почему мы не применяем взыскания?» — цитирует Кавазашвили «Спорт день за днём».

Он считает, что Дзюба своим поступком наносит огромный вред сборной России и футболу в целом. Кавазашвили заявил, что Дзюба является самим сильным нападающим России.

«Его присутствие обязательно в сборной. Он просто необходим. Его поступок — месть лично Карпину. Это мог сделать только недалёкий человек. Он забывает про то, что служит не Карпину, а российскому футболу», — добавил Кавазашвили.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Причина — неоптимальная форма.

Валерий Карпин признался в наличии конфликта с форвардом. Они вместе работали в московском «Спартаке».

Ранее Алексей Сутормин поделился эмоциями от капитанства в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией (2:1).

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