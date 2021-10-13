Сутормин: роль капитана придала сил и эмоций

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Футболист «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился эмоциями от капитанства в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией (2:1).
Сутормин: роль капитана придала сил и эмоций
  • AP

«Капитанская повязка — это больше про ответственность и гордость. Как говорил тренер, у нас ответственность может взять каждый и вывести команду на поле. Не сказал бы, что ощущал что-то особенное. У нас был важный матч, который надо было выиграть. Команда пыталась сделать всё, чтобы победить. Роль капитана придала сил и эмоций. Для меня это большой шаг, но ничего не зажимало», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России обыграла Словению в Мариборе со счётом 2:1.

Таким образом, Россия возглавила группу H, набрав 19 очков. Хорватия — на втором месте (17 очков).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о штрафах в национальной команде.

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