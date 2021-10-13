Карпин: штрафы идут в общак, который держит Джикия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о штрафах в национальной команде.

«За всё время один раз было опоздание — Гилерме. Был отъезд на тренировку. Кафанов думал, что он и не нужен. Оштрафовал Смолова на 1000 рублей за то, что пришёл в белой майке, а не в красной. Куда идут деньги? В общак, который держит Джикия», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что специалист возглавил сборную России в июле 2021 года.

Под его руководством национальная команда провела пять матчей, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

Ранее Карпин заявил, что если Дзюба будет хорошо выглядеть, то он пригласит его в сборную.