Карпин: штрафы идут в общак, который держит Джикия

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о штрафах в национальной команде.
Карпин: штрафы идут в общак, который держит Джикия
  • РИА Новости

«За всё время один раз было опоздание — Гилерме. Был отъезд на тренировку. Кафанов думал, что он и не нужен. Оштрафовал Смолова на 1000 рублей за то, что пришёл в белой майке, а не в красной. Куда идут деньги? В общак, который держит Джикия», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что специалист возглавил сборную России в июле 2021 года.

Под его руководством национальная команда провела пять матчей, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

Ранее Карпин заявил, что если Дзюба будет хорошо выглядеть, то он пригласит его в сборную.

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