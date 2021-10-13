Карпин: если Дзюба будет хорошо выглядеть, пригласим в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о повторном вызове нападающего Артёма Дзюбы после его отказа от приглашения в национальную команду.

«Если Дзюба будет хорошо выглядеть, а мы посчитаем, что он нам помощник, пригласим в сборную. В сентябре выглядел хорошо? Но он же отказался. Может быть, он ещё раз откажется. В следующий раз напишу: «Ну что, набрал форму?» Если скажет «да», тогда включу в расширенный список, может быть. Обиделся за то, что я сказал про клоуна? Я никого клоуном не называл. Я говорил о шутках. Вы уже сами всё додумываете», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Причина — неоптимальная форма.

Валерий Карпин признался в наличии конфликта с форвардом. Они вместе работали в московском «Спартаке».

Под руководством тренера сборная России провела пять матчей, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

Ранее Карпин рассказал о выборе капитана национальной команды на матч.