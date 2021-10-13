Карпин: я назвал капитанскую повязку тряпочкой, но я не жалею об этом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о выборе капитана национальной команды на матч.

«У меня не было такого, что я давал какому-то игроку повязку, а он отказывался. Но я допускаю, что такое возможно. Для какого-то игрока это, возможно, лишняя ответственность и давление. Может, так. Я назвал повязку тряпочкой, но я не жалею об этом», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что летом Валерий Карпин возглавил сборную России. Под его руководством команда провела пять матчей, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв обслужит матч «Спартак» — «Динамо».