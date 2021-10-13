Янькова раскритиковала Нурмагомедова за шутку в адрес Макгрегора

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Анастасия Янькова отреагировала на резкую шутку бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора.
Янькова раскритиковала Нурмагомедова за шутку в адрес Макгрегора
  • © страница Анастасии Яньковой в Instagram

«Я думаю, когда у тебя такая большая аудитория и ты пример и лидер для огромного количества людей, ты должен очень серьёзно обдумывать все свои действия в сети, прежде чем что-либо выкладывать. Потому что никогда не знаешь, как другие люди воспримут и поймут твои шутки. Может быть, для тебя это смешно и для каких-то твоих друзей это смешно, но для очень большого количества людей это неприятно. Я за свободу в выборе тем для приколов и юмора, но та ситуация, когда после победы над Конором на него налетели парни из угла Хабиба, — не самый красивый момент в истории ММА», — цитирует Янькову «Матч ТВ».

Она добавила, что Роман Ковалёв совершил смелый поступок и достоин медали.

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее экс-футболист «Анжи» Лахиялов заявил, что Нурмагомедов высказал своё мнение и имеет на это право.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить