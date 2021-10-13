Адвокат: дайте Карпину время поработать в сборной России
- РИА Новости
«Во-первых, Карпин — это великий игрок. Он прекрасно играл в Испании. Во-вторых, последние несколько лет он хорошо работал в «Ростове». Сейчас он очень опытный тренер и хороший парень. Дайте ему время поработать в сборной России», — цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент нидерландский специалист возглавляет сборную Ирака. Главным тренером России он был с 2010 по 2012 год.
Под руководством Карпина сборная России провела пять матчей, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.
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