Аленичев считает, что у Дзюбы нет обратной дороги в сборную России

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Российский тренер Дмитрий Аленичев высказал своем мнение об отказе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы приезжать в расположение национальной команды страны.
Аленичев считает, что у Дзюбы нет обратной дороги в сборную России
  • РИА Новости

«Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Артёма Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Валерии Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед — с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Как бы ни выглядел Артём в ближайшее время, обратной дороги в сборную у него нет», — цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».

Дзюба отказался от вызова на октябрьские матчи сборной России, сославшись на недостаточно хорошую форму.

Ранее Черданцев выразил сомнение в том, что Дзюба сможет вписаться в сборную Карпина.

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