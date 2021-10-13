Аленичев считает, что у Дзюбы нет обратной дороги в сборную России

Российский тренер Дмитрий Аленичев высказал своем мнение об отказе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы приезжать в расположение национальной команды страны.

«Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Артёма Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Валерии Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед — с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Как бы ни выглядел Артём в ближайшее время, обратной дороги в сборную у него нет», — цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».

Дзюба отказался от вызова на октябрьские матчи сборной России, сославшись на недостаточно хорошую форму.

Ранее Черданцев выразил сомнение в том, что Дзюба сможет вписаться в сборную Карпина.