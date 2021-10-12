Кержаков высказался о результатах сборной России при Карпине

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал выступление национальной команды в октябрьских матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Кержаков высказался о результатах сборной России при Карпине
  • РИА Новости

«Шесть очков в двух матчах — это здорово. Самое главное, что есть результат, который ждали от главного тренера. Я считаю, что всё очень хорошо и правильно, потому что есть стопроцентный результат», — цитирует Кержакова ТАСС.

По словам экс-футболиста сборной России, мало кто верил, что Валерий Карпин сможет набрать максимальное количество очков в четырёх матчах. При этом он подчеркнул, что вопрос с выходом в финальную стадию ЧМ в Катаре будет решаться в последней игре против Хорватии (14 ноября). До этого россияне ещё встретятся с Кипром (11 ноября).

После выездной победы над Словенией сборная России (2:1) с 19 очками вышла на первое место в группе H. В параллельной встрече сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Ранее известный российский специалист Валерий Непомнящий после победы сборной России над Словенией дал оценку игре команды и работе главного тренера Валерия Карпина.

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