Газизов: успехи Дивеева и Фомина в сборной России дают импульс молодежи «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после победы сборной России над Словенией (2:1) в матче отбора чемпионата мира — 2022 отреагировал на игру бывших футболистов команды Игоря Дивеева и Даниила Фомина.

«Игорь Дивеев забил, а Фомин пас отдал — тоже нормально. Конечно же, мы рады. Для «Уфы» такие успехи бывших футболистов дают импульс молодежи, которая у нас занимается. Это пример для них и доказательство того, что ничего невозможного нет. Парень тренировался со всеми, а уже сейчас забивает за сборную. Думаю, можно сказать, что Игорь один из лидеров: как в ЦСКА, так и в сборной. Его прогресс очевиден. То, что он игрок стартового состава в своем клубе и сборной, говорит о многом. Я не стал ему писать и поздравлять. Мы обязательно увидимся и это всё обсудим», — цитирует Газизова Sport24.

В матче со Словенией Дивеев отличился с передачи Фомина.

Ранее Колосков выразил мнение, что у сборной России хорошие шансы выиграть отборочную группу ЧМ-2022.