Колосков считает, что у сборной России хорошие шансы выиграть отборочную группу ЧМ-2022

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков после победы сборной России над Словенией (2:1) высказался о шансах национальной команды выйти в финальную часть чемпионата мира — 2022 с первого места в группе.

«С Хорватией варианты, как были в матче со Словенией, не пройдут — когда можно было действовать без оглядки на свои ворота, активно прессинговать соперника и играть в атаку. Здесь потребуются иные качества и другая структура игры. Но в любом случае нужно играть на победу. Наш матч с хорватами в Москве (0:0) и матч Хорватия — Словакия (2:2) показали, что сейчас хорваты — уже не та мощная сборная, какой она была на чемпионате мира 2018 года. Сегодня это команда, с которой можно играть и которую можно обыгрывать. Конечно, сначала нам надо победить Кипр и потом уже думать о том, как обыграть Хорватию. И не думать о ничьей. Ничья придёт — будет радость, а выиграем — будет много радости. Шансы на первое место в группе у нас очень и очень хорошие», — цитирует Колоскова РИА Новости.

После выездной победы над Словенией сборная России с 19 очками вышла на первое место в группе H. В параллельной встрече сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

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