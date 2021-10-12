Карпин прокомментировал победу сборной России над Словенией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о победе над Словенией в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«На 30-й минуте игра поменялась, до неё была равная игра, Словении надо было отыгрываться, идти в атаку. Доволен игрой больше, чем матчем в Казани. Осипенко? Тяжело в такой матч входить, но интенсивность была хорошая. Со скамейки тяжело выходить», — цитирут Карпина «Матч ТВ».

По его словам, он пытался донести до своих подопечных, чтобы они не прижимались к штрафной и прессинговали.

«Хотелось, чтобы продолжали играть так, как в первом тайме. Почему задержался к началу матчу? Обходил поле долго. Теперь нам нужно теперь набрать больше очков, чем Хорватия, либо столько же», — сказал специалист.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Россия провела лучшую игру при Карпине.