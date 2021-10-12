Карпин прокомментировал победу сборной России над Словенией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о победе над Словенией в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Карпин прокомментировал победу сборной России над Словенией
  • AP

«На 30-й минуте игра поменялась, до неё была равная игра, Словении надо было отыгрываться, идти в атаку. Доволен игрой больше, чем матчем в Казани. Осипенко? Тяжело в такой матч входить, но интенсивность была хорошая. Со скамейки тяжело выходить», — цитирут Карпина «Матч ТВ».

По его словам, он пытался донести до своих подопечных, чтобы они не прижимались к штрафной и прессинговали.

«Хотелось, чтобы продолжали играть так, как в первом тайме. Почему задержался к началу матчу? Обходил поле долго. Теперь нам нужно теперь набрать больше очков, чем Хорватия, либо столько же», — сказал специалист.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Россия провела лучшую игру при Карпине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить