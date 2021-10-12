Червиченко — о матче со Словенией: Россия провела лучшую игру при Карпине

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборной России с командрй Словении.

«Из всех игр при Карпине, сегодняшняя была лучшей. Сегодня у нас что-то получалось, даже мудрили слишком сильно и пытались походить на Барселону», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, футболисты сборной Словении играли очень грубо против россиян. Он считает, что главный судья матча португалец Артур Соареш Диаш должен был серьёзнее реагировать на нарушения словенцев.

«Ну получается у нас почти праздник маразма, но праздник, который мы сделали сами. Бедные словаки, пропустили третий, но, слава богу, не засчитали. А наша сборная смотрелась в первом тайме очень неплохо, во втором тайме, конечно, удерживали результат, но были моменты», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. В составе сборной России мячи забили Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32-я). У словенцев отличился Йосип Иличич (40-я).

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России над Словенией в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.