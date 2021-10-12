Губерниев заявил, что Россия сносно играла в матче со Словенией

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России над Словенией в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Губерниев заявил, что Россия сносно играла в матче со Словенией
  • AP

«Сегодня играли уже сносно! Первый тайм — так даже неплохо! Ну точно лучше, чем со словаками!
Теперь изменился расклад. Нас в решающем матче с хорватами устроит и ничья. Учитывая, как нам даются голы, это может быть важно. Разница голов теперь никакого значения иметь не будет», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что россиянам также нужна домашняя победа над Кипром, но пока можно просто порадоваться.

«Карпин молодец! А Дзюба? Не кусает ли он локти? Вперёд, Русь футбольная!» — добавил Губерниев.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H.

Ранее сообщалось, что сборная России обеспечила себе участие минимум в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

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