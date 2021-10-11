Сборная России обеспечила себе участие минимум в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022

Сборная России по футболу обеспечила себе участие как минимум в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Это произошло благодаря победе над Словенией со счётом 2:1. Россияне набрали 19 очков и стали недосягаемыми для идущих на третьем и четвёртом местах словенцев и словаков.

Подопечные Валерия Карпина возглавляют группу H. Второе место занимают хорваты с 17 баллами в активе. Таким образом, Россия ещё может побороться за прямой выход на мундиаль.

Национальной команде осталось провести два матча в групповом этапе отборочного цикла — 11 ноября на своём поле с Кипром и 14 ноября на выезде с Хорватией.

Ранее сообщалось, что судья не засчитал второй гол Словении в матче с Россией из-за офсайда.