Сборная России обеспечила себе участие минимум в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022
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Это произошло благодаря победе над Словенией со счётом 2:1. Россияне набрали 19 очков и стали недосягаемыми для идущих на третьем и четвёртом местах словенцев и словаков.
Подопечные Валерия Карпина возглавляют группу H. Второе место занимают хорваты с 17 баллами в активе. Таким образом, Россия ещё может побороться за прямой выход на мундиаль.
Национальной команде осталось провести два матча в групповом этапе отборочного цикла — 11 ноября на своём поле с Кипром и 14 ноября на выезде с Хорватией.
Ранее сообщалось, что судья не засчитал второй гол Словении в матче с Россией из-за офсайда.