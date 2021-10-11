«Металлург» одержал 13-ю победу подряд в сезоне КХЛ
- © metallurg.ru
Игра, которая прошла на льду арены «Металлург» в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:1.
Дубль оформил Андрей Чибисов. Также шайбы забросили Николай Голдобин и Богдан Якимов.
«Металлург» одержал 13-ю победу подряд в сезоне-2021/22. Клуб из Магнитогорска (30 очков) лидирует в чемпионате. «Сочи» (12) занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее сообщалось, что в Федерации хоккея Канады пока не приняли решение об участии в Кубке Первого канала.