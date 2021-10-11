«Металлург» одержал 13-ю победу подряд в сезоне КХЛ

Магнитогорский «Металлург» нанёс поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Металлург» в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:1.

Дубль оформил Андрей Чибисов. Также шайбы забросили Николай Голдобин и Богдан Якимов.

«Металлург» одержал 13-ю победу подряд в сезоне-2021/22. Клуб из Магнитогорска (30 очков) лидирует в чемпионате. «Сочи» (12) занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

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