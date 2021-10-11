В Федерации хоккея Канады пока не приняли решение об участии в Кубке Первого канала

Исполнительный директор Федерации хоккея Канады (HK) Том Ренни прокомментировал возможное участие национальной сборной в Кубке Первого канала.

«Нам было сделано такое предложение, что мы ценим. Вместе с Олимпийским комитетом Канады мы готовим список игроков и тренеров, и в предстоящие дни мы вернёмся к этому вопросу», — цитирует ТАСС Ренни.

Он подчеркнул, что на этой неделе, вероятно, будет принято решение об участии канадской сборной в турнире в Москве. Всё будет зависеть от решения об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Напомним, что хоккеисты НХЛ могут принять участие в Олимпиаде в Китае. На Играх-2018 игроки НХЛ не выступали.

Кубок Первого канала состоится 16—19 декабря на ледовой арене ЦСКА в Москве.

Зимняя Олимпиада пройдёт 4—20 февраля в Пекине. Сборная России сыграет на групповой стадии с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная Канады может принять участие в Кубке Первого канала.