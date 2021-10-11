«Чемпионат»: сборная Канады может принять участие в Кубке Первого канала

Сборная Канады по хоккею собирается принять участие в Кубке Первого канала.

Канадская сборная может принять участие в ближайшем Кубке Первого канала, так как не уверена до конца, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поедут на Олимпиаду 2022 года, сообщает «Чемпионат».

Напомним, что сборная Канады участвовала в Кубке Первого канала в 2017 году в качестве подготовки к ОИ в Пхёнчхане.

Кубок Первого канала состоится 16—19 декабря на ледовой арене ЦСКА в Москве.

Зимняя Олимпиада пройдёт 4—20 февраля в Пекине (Китай). Сборная России сыграет на групповой стадии с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своём будущем.