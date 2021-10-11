«Чемпионат»: сборная Канады может принять участие в Кубке Первого канала

Короткая ссылка
Сборная Канады по хоккею собирается принять участие в Кубке Первого канала.
«Чемпионат»: сборная Канады может принять участие в Кубке Первого канала
  • AP

Канадская сборная может принять участие в ближайшем Кубке Первого канала, так как не уверена до конца, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поедут на Олимпиаду 2022 года, сообщает «Чемпионат».

Напомним, что сборная Канады участвовала в Кубке Первого канала в 2017 году в качестве подготовки к ОИ в Пхёнчхане.

Кубок Первого канала состоится 16—19 декабря на ледовой арене ЦСКА в Москве.

Зимняя Олимпиада пройдёт 4—20 февраля в Пекине (Китай). Сборная России сыграет на групповой стадии с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своём будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить